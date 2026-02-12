Matera, il Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” apre le porte alla città: il programma

Il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera invita studenti, famiglie e appassionati a partecipare all’Open Day – Orientamento, in programma il 17 e 18 febbraio presso l’Auditorium “Gervasio”.

Due giornate dedicate alla scoperta dell’offerta formativa, all’incontro con i docenti e alla conoscenza diretta della vita accademica, in un clima di condivisione e partecipazione.

Il programma prevede, nelle mattinate del 17 e 18 febbraio (ore 9.30 – 12.00), le esibizioni dei gruppi cameristici del Conservatorio, occasione preziosa per ascoltare dal vivo il lavoro artistico degli studenti e cogliere la qualità e la varietà dei percorsi formativi.

Nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio (ore 15.00 – 18.00) spazio alla prova aperta dell’Orchestra di Fiati, momento particolarmente significativo che consentirà al pubblico di osservare dall’interno il processo di preparazione orchestrale e il dialogo costante tra docenti e allievi.

L’Open Day rappresenta un appuntamento centrale nel percorso di orientamento del Conservatorio, da sempre impegnato nel dialogo con il territorio e nel rafforzamento del legame sinergico con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

«Il Conservatorio Duni è un presidio culturale vivo e dinamico, aperto alla città e al confronto con le scuole» – dichiara il Direttore Carmine Antonio Catenazzo – «Con l’Open Day vogliamo offrire non solo informazioni sui corsi di studio, ma un’esperienza concreta della nostra comunità accademica. La formazione musicale oggi richiede radici solide e uno sguardo aperto ai nuovi linguaggi e alle prospettive artistiche in continua evoluzione.»

«Il Conservatorio – ha aggiunto il Presidente del Conservatorio, Michele Niglio – rappresenta un punto di riferimento per Matera e per l’intero territorio lucano. Investire nella formazione musicale significa investire nel futuro culturale della comunità. Il dialogo costante con le scuole e l’apertura alle trasformazioni del panorama musicale contemporaneo sono elementi essenziali della nostra missione istituzionale.»

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dell’Istituzione come centro di alta formazione artistica, laboratorio di ricerca e spazio di sperimentazione, capace di coniugare tradizione e innovazione, repertorio classico e nuovi linguaggi musicali.