Il decreto bollette è legge: cinque miliardi contro il caro energia. Cosa prevede

Via libera dell’aula del Senato al decreto bollette.
Il testo, approvato con la fiducia posta dal Governo, diventa legge in seconda lettura senza modifiche rispetto alla Camera.
I voti favorevoli sono stati 102, i contrari 64, due gli astenuti.
Il provvedimento, fa sapere tgcom24, mette in campo circa cinque miliardi di euro.
L’obiettivo è sostenere famiglie e imprese alle prese con l’aumento dei costi dell’energia.
Tra le misure principali c’è un contributo da 115 euro sulla bolletta elettrica per i titolari del bonus sociale.
Previsto anche un sostegno per chi ha un Isee inferiore ai 25mila euro, attraverso un bonus volontario delle aziende venditrici. Per le famiglie che già beneficiano del bonus elettrico arriva anche il diritto alla compensazione per il teleriscaldamento. Una misura inserita durante l’esame in commissione.
Il decreto introduce il divieto di sollecitazioni commerciali telefoniche. Lo stop riguarda sia le chiamate sia l’invio di messaggi promozionali ai consumatori.
Previste nuove regole per le aziende del settore energetico. Dovranno comunicare periodicamente all’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) i dati sui margini di profitto. Definito anche un accordo quadro per rendere più chiaro il cambio di fornitore.
Cambiano gli incentivi per gli impianti sopra i 20 kW. I titolari potranno ridurre i premi tra il 2026 e il 2027 in cambio di un’estensione degli incentivi fino a sei mesi.
Arrivano misure per favorire i contratti a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, i cosiddetti Power Purchase Agreements.
Sostegno anche a biogas, biomasse e bioliquidi. Slitta la dismissione delle centrali a carbone, prorogata fino al 2038. Il piano precedente fissava lo stop al 2025 per l’area continentale e al 2028 per la Sardegna.
Il decreto stabilisce che il gas stoccato nel 2022 venga venduto da GSE e Snam. Le risorse serviranno a ridurre gli oneri per le imprese “energivore”.
Per finanziare il provvedimento aumenta l’Irap per le aziende energetiche. L’aliquota sale dal 3,9% al 5,9% per gli anni 2026 e 2027.