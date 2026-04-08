A Marconia di Pisticci: visite gratuite per i più piccoli. Ecco data e ora

Un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione visiva dei più piccoli.
𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟭𝟴 𝗔𝗣𝗥𝗜𝗟𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲, presso la sala giunta della sede comunale di Marconia, si terranno 𝗦𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘃𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶 rivolti ai bambini delle scuole materne ed elementari, 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗢𝗥𝗘 𝟵:𝟬𝟬 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟯:𝟬𝟬.
L’attività è promossa da CEPRIVIL APS-ETS in collaborazione con ANPVI ONLUS, con il patrocinio del Comune di Pisticci.
Si tratta di uno screening 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼, finalizzato alla prevenzione e all’osservazione del comportamento visivo dei bambini
𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: la partecipazione è subordinata alla compilazione dei moduli che verranno distribuiti presso la sala consiliare prima di effettuare lo screening.
Un’occasione utile per prendersi cura della salute visiva dei più piccoli, in modo semplice e accessibile.
Di seguito la locandina con i dettagli.