Ferrandina: tutto pronto per un viaggio affascinante tra simbolismi, festività e piatti della tradizione. L’appuntamento

Il Comune di Ferrandina ospita un nuovo appuntamento di Libri in Comune, che si terrà sabato 29 novembre 2025 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune.

Protagonista dell’incontro sarà Carmensita Bellettieri, autrice del volume Food e Magia. Storie di cibo e incanti in Basilicata, un’opera che esplora con eleganza e profondità il legame tra tradizioni gastronomiche, ritualità e identità culturale lucana.

Il libro rappresenta un viaggio affascinante tra simbolismi, festività e piatti della tradizione, restituendo un’immagine autentica e suggestiva della Basilicata come terra di saperi antichi e visioni contemporanee.

A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Margherita Agata, in un confronto che metterà in luce il valore culturale del cibo come strumento di narrazione e promozione territoriale, in linea con le nuove prospettive di turismo sostenibile e valorizzazione delle identità locali.

Interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrandina, Pierluigi Di Biase, e la presidente del Consiglio Comunale Margherita Epifania.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il patrimonio immateriale della nostra regione attraverso le parole e le ricerche di una delle sue voci più sensibili e appassionate.

Di seguito la locandina con i dettagli.