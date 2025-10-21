Erosione costiera: “Investimento di 11 mln sul futuro di Metaponto”

“L’avvio della conferenza di servizi per la difesa del litorale di Metaponto rappresenta un passo decisivo verso la salvaguardia di un bene prezioso per l’intera comunità bernaldese.

Contrastare l’erosione costiera significa proteggere non solo l’ambiente, ma anche l’economia locale e l’identità di un’area che vive di turismo e di mare.

Gli 11 milioni di euro destinati a questo intervento sono un investimento sul futuro di Metaponto, che potrà tornare a essere un luogo sicuro, accogliente e competitivo.

È fondamentale che i tempi procedurali restino rapidi e che si garantisca la massima qualità delle opere, affinché la costa ritrovi stabilità e valore. Ringrazio il presidente Vito Bardi, l’assessore al ramo Pasquale Pepe e il soggetto attuatore delegato per contrasto al il dissesto idrogeologico in Basilicata, Gianmarco Blasi, per l’attenzione che dedicano alle istanze del territorio”.

Così Domenico Tataranno, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Basilicata.