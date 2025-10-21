Matera, ottobre rosa: chiuse le prenotazioni per le visite senologiche

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa che nella giornata odierna si è raggiunto il numero massimo di prenotazioni previsto per le visite senologiche dell’iniziativa Ottobre Rosa che si svolgerà sabato 25 ottobre.
Sin da ieri, a causa dell’elevato numero di telefonate ricevute il numero telefonico dedicato alle prenotazioni risultava quasi sempre occupato.
Si ricorda che le visite gratuite in occasione dell’Ottobre Rosa vengono svolte in aggiunta all’attività ordinaria e di screening con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione femminile al tema della prevenzione.
La dottoressa Felicetta Baldari responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Senologia Diagnostica” e il suo staff sono in ogni caso disponibili per informazioni e consulti sui percorsi della prevenzione.