Basilicata, da Latronico solidarietà a Giorgia Meloni per le offese ricevute: “Attacco diretto alla dignità dell’Italia intera”

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime la totale solidarietà alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a seguito delle gravi e offensive dichiarazioni diffuse dai media di Stato russi contro la sua persona e l’intera nazione italiana.

Dice Latronico:

“Le parole volgari e i toni carichi di livore utilizzati dalla TV russa non colpiscono solo Giorgia Meloni come leader e come donna, ma rappresentano un attacco diretto alla dignità dell’Italia intera.

Siamo di fronte a un tentativo scomposto di screditare chi, con coraggio e coerenza, sta guidando il Paese nel rispetto dei valori di libertà e democrazia, mantenendo una posizione netta e onorevole nello scacchiere internazionale.

Giorgia ha sempre mostrato l’impegno per il dialogo e la pace tra i popoli nel solco della migliore tradizione della politica euromediterrana dell’Italia”.

L’assessore sottolinea come tale ostilità sia la prova della forza dell’azione di governo e della fermezza del nostro Paese nelle sedi internazionali:

“A Giorgia va la mia vicinanza più sentita e convinta.

Questi attacchi non scalfiranno la determinazione del Governo, né il prestigio della nostra Nazione.

Al contrario ci vedono ancora più compatti al suo fianco nel difendere l’onore dell’Italia e la sovranità delle istituzioni contro ogni forma di prevaricazione, anche verbale”.