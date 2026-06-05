“Basilicata: Reshoring Talents”: a Matera convegno finale per attrarre e valorizzare i talenti lucani

Si terrà martedì 11 giugno, a partire dalle ore 15.30, nella Sala della Camera di Commercio della Basilicata di Via Lucana, a Matera, il convegno finale di “Basilicata: Reshoring Talents – Il ritorno dei talenti”, il progetto di Fondirigenti promosso da Confindustria Basilicata e Federmanager Basilicata e realizzato da Basilicata Press e Federmanager Academy.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso di ricerca, ascolto e confronto dedicato a una delle sfide più rilevanti per il futuro del territorio: rafforzare la capacità della Basilicata di attrarre, trattenere e valorizzare talenti, sostenendo al tempo stesso la crescita manageriale delle imprese lucane.

Nel corso dell’evento saranno presentati i principali risultati della ricerca sviluppata nell’ambito del progetto, attraverso dati, analisi ed evidenze emerse dalle survey rivolte a imprenditori, manager, giovani talenti e opinion leader che hanno offerto.

L’iniziativa ha infatti promosso la costruzione di una riflessione condivisa sulle trasformazioni necessarie per rendere il sistema economico e produttivo lucano più attrattivo, innovativo e competitivo.

Saranno inoltre illustrati il modello di competenze manageriali e il percorso formativo elaborati grazie al contributo di un ampio ecosistema di attori, dal mondo produttivo alle istituzioni, dall’università ai giovani professionisti, a testimonianza di un processo molto partecipato.

Ampio spazio sarà infine dedicato al confronto tra i rappresentanti di questo stesso ecosistema, chiamati a discutere su scenari, criticità e opportunità legati ai temi del capitale umano, dell’innovazione organizzativa e della crescita manageriale.

“Con questo progetto Fondirigenti conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita del capitale umano e delle competenze manageriali come leve strategiche per lo sviluppo dei territori – dichiara il Direttore Generale di Fondirigenti, Massimo Sabatini -.

Il tema dell’attrazione e valorizzazione dei talenti non può essere affrontato in modo isolato: richiede una visione condivisa, capace di mettere in relazione imprese, istituzioni e sistema formativo.

I risultati di questo percorso, che fa perno sulle competenze, offrono indicazioni preziose per accompagnare la trasformazione delle aziende lucane e rafforzarne la capacità competitiva, in una prospettiva capace, al tempo stesso, di rispondere alle aspettative e ai bisogni dei talenti e delle nuove generazioni”.

“Abbiamo aderito a questo importante progetto con la consapevolezza di essere doppiamente coinvolti, perché se da una parte le imprese hanno bisogno dei talenti, anche i talenti hanno bisogno di più impresa, di contesti aziendali in grado di essere percepiti sempre più come luoghi di opportunità, di crescita – commenta il Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma -.

Le imprese sono impegnate ad offrire un ambiente di lavoro stimolante e flessibile. Riuscire a comunicare i valori aziendali in modo corretto non è fattore secondario. Un’organizzazione che trasmette in maniera trasparente la propria cultura racconta le esperienze dei collaboratori e valorizza i risultati raggiunti trasmette un’immagine più credibile, coinvolgente e di forte impatto motivazionale”.

“Il contesto produce i suoi cambiamenti se anche i manager assumono una funzione nuova e catalizzatrice, capace di integrare tra loro competenze digitali, relazionali, professionali e territoriali – aggiunge il Presidente di Federmanager Basilicata, Luigi Prisco -. E’ una sfida che ci coinvolge e ci stimola in un contesto in cui le aziende sono chiamate ad alzare l’asticella della managerializzazione”.

“Basilicata: Reshoring Talents” rientra tra le iniziative strategiche promosse da Fondirigenti per accompagnare la trasformazione delle imprese attraverso lo sviluppo delle competenze manageriali e la capacità di governare il cambiamento.

In questo contesto, il tema del ritorno dei talenti è stato affrontato non solo come questione demografica o occupazionale, ma come leva strategica per il futuro del territorio e della sua competitività.

Il convegno è aperto a chiunque sia interessato ai temi dello sviluppo, dell’innovazione e della valorizzazione del capitale umano in Basilicata.