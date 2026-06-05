Massimo Osanna, archeologo lucano, nominato Capo del Diac del Ministero della Cultura: “Orgoglio per la Basilicata”

“La nomina dell’archeologo lucano Massimo Osanna a Capo del Dipartimento per le attività culturali (Diac) del Ministero della Cultura rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la Basilicata e, al contempo, una scelta di altissimo profilo per l’intera nazione”.

Lo sottolinea in una nota il Presidente della Regione, Vito Bardi.

“A nome mio e della Giunta regionale – prosegue il governatore – desidero esprimere i più sinceri complimenti e auguri di buon lavoro a Massimo Osanna per questo prestigioso e delicato incarico, deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro Alessandro Giuli.

Osanna ha già ampiamente dimostrato il suo straordinario valore e le sue capacità manageriali, prima guidando la rinascita del Parco Archeologico di Pompei e poi coordinando con successo la Direzione generale Musei.

Siamo certi che la sua competenza, il suo rigore scientifico e la sua visione strategica saranno centrali per governare un dipartimento chiave come il Diac, nato dalla recente riforma del Ministero e strategico per settori vitali quali lo spettacolo dal vivo, il cinema, l’editoria e la creatività contemporanea.

La Basilicata – conclude Bardi – guarda con fierezza ai suoi figli che, grazie al talento e alla dedizione, raggiungono i vertici delle istituzioni culturali del Paese.

A Massimo Osanna confermiamo fin da ora la totale disponibilità della Regione a collaborare per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, asset fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori”.