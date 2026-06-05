Viabilità, siglato il piano da 24 milioni nel Materano

Fase conclusiva del programma regionale di finanziamento per le strade provinciali lucane, sostenuto da 64,5 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027, con 40,5 milioni destinati alla rete viaria della Provincia di Potenza e 24 milioni a quella della Provincia di Matera.

È stata completata la fase negoziale tra Regione Basilicata e Provincia di Matera che consente di avviare l’attuazione del programma di interventi sulla viabilità provinciale.

La sottoscrizione dell’atto negoziale, previsto per entrambe le Province, rappresenta il passaggio conclusivo del percorso amministrativo che consentirà l’attuazione di 23 interventi nel Materano destinati alla manutenzione straordinaria, all’adeguamento e alla messa in sicurezza della rete stradale provinciale.

“Si chiude un percorso tecnico e amministrativo complesso, portato avanti con competenza e professionalità dalla Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata – dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe -.

L’atto conclusivo, sottoscritto dal presidente Bardi, consente di dare pienamente avvio a un programma atteso e strategico per il territorio, trasformando le risorse stanziate in interventi concreti sulla rete viaria provinciale”.

L’accordo disciplina l’attuazione della linea d’azione dedicata al programma di manutenzione straordinaria e adeguamento delle strade provinciali di Matera, per un importo complessivo di 24 milioni di euro.

Il percorso negoziale ha consentito di definire un quadro organico di interventi distribuiti sull’intero territorio provinciale, con opere che riguardano la sistemazione di tratti interessati da dissesti, il rifacimento delle pavimentazioni, il miglioramento delle condizioni di sicurezza, l’adeguamento delle infrastrutture esistenti e il rafforzamento dei collegamenti a servizio delle comunità locali, delle attività produttive e dei flussi turistici.

“La sottoscrizione dell’intesa – aggiunge Pepe – conferma la capacità delle istituzioni di lavorare in armonia per risultati attesi dal territorio. Parliamo di interventi diffusi che interesseranno numerose arterie provinciali e che contribuiranno a migliorare sicurezza, accessibilità e qualità della mobilità in una vasta area della provincia di Matera”.

Il programma concordato comprende:

– SP 104, interventi di messa in sicurezza e sistemazione di tratti in frana (1 milione di euro);

– SP 271 Matera-Santeramo, completamento e messa in sicurezza (2 milioni di euro);

– SP 18 Pozzitello-Pisticci-San Basilio, sostituzione e integrazione delle barriere di sicurezza, rifacimento della pavimentazione e sistemazione di tratti in frana (3 milioni di euro);

– SP 5, interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria (2 milioni di euro);

– SP 92, manutenzione straordinaria (600 mila euro);

– SP 31 e SP 34, manutenzione straordinaria, contenimento scarpate e adeguamento della sede stradale (1 milione di euro);

– SP 27 Grottole-Salandra, manutenzione straordinaria (500 mila euro);

– SP 94, lotto 2, manutenzione straordinaria (500 mila euro);

– SP 11, manutenzione straordinaria (800 mila euro);

– SP 15 e SP 110, manutenzione straordinaria (800 mila euro);

– SP 1 in località Tre Cancelli di Tricarico, manutenzione straordinaria (550 mila euro);

– SP 8, manutenzione straordinaria su diversi tratti (600 mila euro);

– SP 30 e SP 22, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza (1,7 milioni di euro);

– SP 28, lotto 2, interventi di messa in sicurezza (350 mila euro);

– SP 3 e complanare dell’area industriale di Montescaglioso, manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale (2,5 milioni di euro);

– SP 73 “Scanzano Mare” e SP 95, manutenzione straordinaria (1,8 milioni di euro);

– SP 47, interventi di messa in sicurezza (500 mila euro);

– SP 277, primo stralcio funzionale, interventi di messa in sicurezza (1 milione di euro);

– SP 9, adeguamento e manutenzione straordinaria (600 mila euro);

– SP 91 nel comune di Policoro, adeguamento della viabilità e miglioramento della mobilità verso la zona lido (800 mila euro);

– SP 10, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza (600 mila euro);

– SP 113, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza (300 mila euro);

– SP 55, lotto 2, interventi di messa in sicurezza (500 mila euro).