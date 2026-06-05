Per un guasto improvviso sulla condotta subdistributrice Matera-Venusio, l’erogazione idrica in data odierna 05/06/2026 e fino ad ultimazione dei lavori, potrà subire cali di pressione o interruzione idrica ai frontisti della SS99 nel tratto borgo – limite di Regione.
Matera, niente acqua in queste zone
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Giornata Nazionale dello Sport 2026: a Bernalda una giornata di sport con il campione Amaurys Perez. I dettagli
Il Comune di Bernalda invita tutti a partecipare alla Giornata Nazionale dello Sport 2026, in programma Domenica 7 Giugno, promossa dal CONI. Una giornata dedicata…
A Montescaglioso nuova sede per la Guardia medica: ecco giorni e orari di apertura
NUOVA SEDE PER LA GUARDIA MEDICA DI MONTESCAGLIOSO L’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa i cittadini che, a partire dalle ore 20 di oggi 5…
Matera, niente acqua in queste zone
Per un guasto improvviso sulla condotta subdistributrice Matera-Venusio, l’erogazione idrica in data odierna 05/06/2026 e fino ad ultimazione dei lavori, potrà subire cali di pressione…
Viabilità, siglato il piano da 24 milioni nel Materano
Fase conclusiva del programma regionale di finanziamento per le strade provinciali lucane, sostenuto da 64,5 milioni di euro di risorse FSC 2021-2027, con 40,5 milioni…
Matera: inaugurato il murale alla Caserma dei Vigili del Fuoco. Un ponte tra arte, giovani e istituzioni
Si è tenuta oggi, 5 giugno 2026, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, la cerimonia di inaugurazione del nuovo murale…
Sport&Go! torna in Basilicata: 1200 giovani atleti su costa jonica tra Nova Siri e Policoro
Il Comitato Regionale di Basilicata CSI comunica che il giorno 8 giugno 2026, alle ore 17:00, presso la Sala conferenze di Sport e Salute S.p.A.,…
Massimo Osanna, archeologo lucano, nominato Capo del Diac del Ministero della Cultura: “Orgoglio per la Basilicata”
“La nomina dell’archeologo lucano Massimo Osanna a Capo del Dipartimento per le attività culturali (Diac) del Ministero della Cultura rappresenta un motivo di orgoglio per…
“Basilicata: Reshoring Talents”: a Matera convegno finale per attrarre e valorizzare i talenti lucani
Si terrà martedì 11 giugno, a partire dalle ore 15.30, nella Sala della Camera di Commercio della Basilicata di Via Lucana, a Matera, il convegno finale di “Basilicata:…
Matera, aperta la call della Fondazione Anna Lindh per attività culturali e interculturali
La Fondazione Anna Lindh (ALF) ha aperto il 4 giugno 2026 la seconda call per attività culturali e interculturali a Matera e Tétouan, nell’ambito del…
Protezione Civile, la Regione Basilicata potenzia il volontariato per la campagna antincendio boschivo
Con le determine dirigenziali del 21 e 22 maggio 2026, l’Ufficio Protezione Civile ha disposto la liquidazione dei contributi destinati alle Organizzazioni di Volontariato di…
L’eccellenza lucana brilla il 2 giugno: Stefano Rosa è Cavaliere della Repubblica a soli 36 anni. È il primo culturista italiano nella storia a ricevere questo titolo
Stefano Rosa, atleta originario della Basilicata e cinque volte campione del mondo di Bodybuilding, è stato insugnito del prestigioso titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica…
Taglio delle accise, si va avanti anche dopo il 6 giugno: ecco i dettagli
Il taglio delle accise non si ferma. Almeno per un po’ di giorni dopo la scadenza dell’ultimo taglio fissato al 6 giugno. A confermarlo, a…
Bonus decoder Tv 2026, contributo fino a 70 euro: come funziona e chi può richiederlo
È in arrivo un nuovo bonus decoder destinato alle famiglie che devono aggiornare i dispositivi utilizzati per la ricezione dei canali televisivi. Il Ministero delle…