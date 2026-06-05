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Matera, niente acqua in queste zone

5 Giugno 2026

Per un guasto improvviso sulla condotta subdistributrice Matera-Venusio, l’erogazione idrica in data odierna 05/06/2026 e fino ad ultimazione dei lavori, potrà subire cali di pressione o interruzione idrica ai frontisti della SS99 nel tratto borgo – limite di Regione.