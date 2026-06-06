Festa della Bruna, parte il conto alla rovescia: tutto pronto per la presentazione del programma della 637ª edizione

Dopo la presentazione nazionale a Roma, nella prestigiosa Sala dei 100 Giorni del Palazzo della Cancelleria vaticana, Matera riaccende i riflettori per la sua festa più importante: Venerdì 12 Giugno alle 20:30, presso il Cineteatro “Gerardo Guerrieri”, si terrà la cerimonia di apertura della 637ᵃ edizione della Festa della Bruna.

Questo evento segna l’inizio di un mese di appuntamenti tra devozione, cultura e spettacolo, che porteranno al momento clou del 2 luglio.

La programmazione di quest’anno si distingue per novità, contaminazioni e fede, innovazione tecnologica, senza perdere il legame con le radici.

Parteciperanno, in rappresentanza delle istituzioni e degli enti organizzatori:

il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Bruno Caiella

Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, Rev.ma Benoni Ambarus

il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti

il Delegato dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, don Francesco Di Marzo

Il cuore dell’incontro sarà la presentazione del programma di questa edizione dedicata al tema “Io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, dunque anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri” (cfr. Gv 13,14)”.

La cerimonia sarà l’occasione per raccontare il programma liturgico, culturale e tutte le anime che fanno della Festa della Bruna un evento collettivo, corale e identitario.

Un mese di appuntamenti e tradizioni che si concluderà il 2 luglio con lo “strazzo” del Carro Trionfale, simbolo potente di fede e rinnovamento.

La cittadinanza è invitata a partecipare.