A Policoro la Giornata mondiale del servizio sociale: “con queste figure costruiamo una rete di servizi più vicina ai cittadini”. I dettagli

L’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha partecipato alla giornata formativa promossa a Policoro dall’Ordine regionale degli assistenti sociali della Basilicata che conta 526 iscritti.

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata mondiale del servizio sociale 2026 sul tema ‘Harambee: co-costruire speranza e armonia’.

Ha dichiarato l’assessore Cosimo Latronico:

«L’assessorato alla Sanità e l’Ordine degli assistenti sociali collaborano attivamente su progetti come il bando vulnerabilità e l’avviso 4 GOL per dare risposte concrete alle fasce fragili.

Questa sinergia ci permette di promuovere l’innovazione sociale con enti locali, terzo settore e università, e a breve sarà attivata anche una rilevazione dei bisogni sociali emergenti per intercettare tempestivamente le criticità territoriali.

Seguiamo con attenzione l’attività dell’ente guidato dal nuovo Consiglio presieduto dalla dott.ssa Marilene Ambroselli.

Attività che include la formazione continua, la promozione del ruolo dell’assistente sociale nei processi di cambiamento di singoli, gruppi e comunità, e la ricerca scientifica sull’affidamento familiare.

È fondamentale anche il contributo che i professionisti lucani offrono all’interno dei tavoli del Consiglio Nazionale su temi delicati come la supervisione professionale, la salute, la disabilità e la tutela dei minori.

Il principio di Harambee, inteso come lavoro comune per la comunità rispecchia pienamente la visione regionale della sanità e del sociale in Basilicata.

Con l’attuazione della riforma della medicina territoriale e gli investimenti Pnrr per le Case di Comunità, la figura dell’assistente sociale rappresenta il collante necessario per assicurare una macchina dei servizi efficiente, efficace e costantemente vicina ai cittadini».