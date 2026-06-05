Matera, riapre la Villa comunale: restituito alla città uno spazio sicuro, decoroso e fruibile. Gli interventi effettuati

L’Amministrazione Comunale di Matera informa la cittadinanza che, a partire da domani, 6 giugno 2026, la Villa Comunale riapre ufficialmente al pubblico dopo un importante intervento di riqualificazione che ha interessato numerose infrastrutture e aree del parco.

Dichiarano il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Assessore all’Ambiente Rocco Buccico:

“Restituiamo ai cittadini un luogo simbolo della nostra comunità, che per troppo tempo ha versato in condizioni di degrado e abbandono.

Gli interventi eseguiti si sono resi necessari per porre rimedio a una situazione di forte criticità determinata da anni di incuria che hanno interessato non solo la Villa Comunale, ma anche gran parte dei parchi e delle aree gioco presenti sul territorio“.

I lavori hanno riguardato la completa sistemazione della vasca ornamentale, interessata fino a oggi da una significativa perdita e da uno scarico completamente ostruito, nonché il ripristino dell’impianto elettrico a servizio delle pompe e dei filtri dell’acqua.

Sono stati inoltre effettuati interventi sulla vasca di raccolta delle acque, sull’impianto di irrigazione, sui fontanini pubblici e sull’area giochi che risultavano ormai completamente inutilizzabili. Sono stati inoltre riverniciati le panchine e i cestini.

Particolare attenzione è stata dedicata proprio agli spazi destinati ai più piccoli con la sostituzione delle attrezzature ludiche e la loro ridefinizione in funzione delle reali fasce d’età dei fruitori, al fine di garantire maggiore sicurezza e una migliore esperienza di utilizzo. Previsti anche giochi inclusivi.

A completare la dotazione di giochi, nelle prossime settimane verrà installata un’altalena. L’intervento è stato possibile grande a una proficua collaborazione tra i settori ambiente e opere pubbliche.

La messa a dimora delle nuove essenze vegetali e le ultime lavorazioni di dettaglio saranno completate nei prossimi giorni senza interferire con gli orari di apertura della Villa, consentendo così ai cittadini di tornare fin da subito a usufruire degli spazi riqualificati.

Concludono il Sindaco Nicoletti e l’Assessore Buccico:

“La tutela del bene pubblico è una responsabilità condivisa.

Per questo rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché rispettino questi luoghi e ne diventino custodi insieme all’Amministrazione. Solo attraverso la collaborazione e il senso civico sarà possibile preservare nel tempo il lavoro svolto e garantire spazi accoglienti, sicuri e decorosi per tutta la comunità”.