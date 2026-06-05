Montescaglioso: nuova Guardia medica nella Casa di Comunità. Ecco orari e contatti utili

A Montescaglioso con il trasferimento dei primi servizi sanitari, apre ufficialmente il nuovo spazio della Casa della Comunità, situato nell’ex Palazzo Comunale (accesso da Via Ludovico Ariosto n. 29).

Per il Sindaco Zito:

“Si tratta di un momento atteso e di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio.

Grazie alla sinergia con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), i servizi inizieranno a operare nella nuova struttura secondo avviso ASM che inseriremo alla fine.

Va sottolineato che questo è solo l’inizio di un percorso più ampio.

L’apertura di questi primi uffici e della Guardia Medica rappresenta il primo step funzionale di un progetto molto ambizioso.

I lavori all’interno della struttura, infatti, proseguiranno senza sosta nei prossimi mesi.

L’obiettivo finale, che contiamo di raggiungere nel giro di poco tempo, è l’inaugurazione e l’apertura vera e propria dell’intera Casa della Comunità, che progressivamente accoglierà nuovi servizi, tecnologie e risposte concrete alla domanda di salute dei nostri cittadini.

Un ringraziamento speciale va all’ASM per la collaborazione, alla Regione Basilicata, all’Assessore Bruno Mazzoccoli ed a tutti voi per la pazienza e il supporto in questa fase di transizione verso una sanità locale sempre più moderna, efficiente e vicina alle persone.

AVVISO ASM

A partire dalle ore 20 di oggi 5 giugno 2026, il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) di Montescaglioso sarà operativo nella nuova sede della Casa della Comunità di Montescaglioso, situata nell’ex Palazzo Comunale in Via Ludovico Ariosto n. 29.

Restano invariati il numero telefonico del servizio, 0835/253939, e gli orari di attività:

• Giorni feriali: dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo;

• Giorni prefestivi: dalle ore 10 del giorno prefestivo fino alle ore 8 del giorno successivo al festivo.

L’ASM comunica inoltre che, a decorrere da lunedì 8 giugno 2026, tutte le attività del Distretto Sanitario di Montescaglioso saranno trasferite nella nuova sede della Casa della Comunità, in Via Ludovico Ariosto n. 29.

Gli orari di apertura al pubblico saranno al momento i seguenti:

• Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e 30;

• Martedì e Giovedì: dalle ore 8 alle ore 12 e 30 e dalle ore 15 alle ore 17 e 30″.