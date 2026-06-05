La professoressa Paolicelli alla direzione del Conservatorio di Matera. Congratulazioni

Sarà la professoressa Loredana Paolicelli a guidare il Conservatorio Statale di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera nel prossimo triennio accademico 2026-2029, raccogliendo il testimone da Carmine Antonio Catenazzo.

L’elezione segna l’avvio di una nuova fase per una delle più importanti istituzioni culturali della Basilicata, chiamata oggi a confrontarsi con le sfide dell’alta formazione musicale, della ricerca e dell’internazionalizzazione.

Docente di Musica da Camera, componente del Consiglio Accademico e figura di riferimento nella progettazione culturale e musicale del territorio, Paolicelli ha maturato negli ultimi anni una significativa esperienza alla guida dell’Ufficio Erasmus del Conservatorio, contribuendo in maniera determinante alla crescita delle relazioni internazionali dell’Istituto e all’ampliamento delle opportunità di mobilità per studenti, docenti e personale amministrativo.

Un percorso che ha rafforzato la presenza del Conservatorio materano nelle reti europee dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e che oggi rappresenta uno dei punti qualificanti della visione proposta dalla nuova direttrice.

Ha dichiarato Loredana Paolicelli subito dopo lo spoglio del voto:

“Grazie a tutti coloro che mi hanno dato fiducia.

Sono profondamente onorata e darò il massimo di me per i prossimi anni a venire, portando sempre l’istituzione al centro del dibattito culturale della città di Matera. Traghetterò questo istituto di alta formazione artistica musicale al ruolo che merita.

Il benessere degli studenti, dei docenti e del personale ATA saranno la priorità assoluta affinché si ristabilisca il senso di comunità e di appartenenza del Conservatorio Duni di Matera”.

Dichiara il Presidente Michele Niglio:

“A nome del Consiglio di Amministrazione rivolgo alla professoressa Loredana Paolicelli le più vive congratulazioni per l’elezione a Direttrice del Conservatorio.

Si tratta di una professionista di grande competenza, che conosce profondamente la nostra istituzione e ne ha accompagnato negli anni i principali percorsi di crescita.

Sono certo che saprà guidare il Conservatorio con equilibrio, visione e spirito di servizio, valorizzando il patrimonio umano e culturale della nostra comunità accademica.

Al tempo stesso desidero esprimere un sincero ringraziamento al Direttore uscente Carmine Antonio Catenazzo per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti durante il suo mandato.

Al nuovo Direttore assicuro sin d’ora la piena collaborazione del Consiglio di Amministrazione, nella convinzione che il Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” possa continuare a crescere come punto di riferimento per l’alta formazione musicale, per la produzione artistica e per lo sviluppo culturale del territorio”.

Nel programma che ha accompagnato la candidatura di Loredana Paolicelli, significativamente intitolato Visioni e Attuazioni, emerge una concezione del Conservatorio come organismo culturale aperto, dinamico e fortemente connesso al territorio e all’Europa.

Tra le priorità indicate figurano il rafforzamento della governance partecipata, il miglioramento degli spazi destinati alla didattica e alla produzione artistica, l’ampliamento dell’offerta formativa con nuovi corsi accademici, master e dottorati, oltre a una più incisiva strategia di comunicazione e innovazione digitale.

Grande attenzione viene inoltre riservata alla produzione artistica, con la prospettiva di consolidare orchestre, ensemble e gruppi stabili, promuovere festival tematici dei dipartimenti e sviluppare nuove collaborazioni con scuole, università, fondazioni, enti culturali e realtà del terzo settore.

Tra gli aspetti più caratterizzanti della proposta programmatica vi è la volontà di rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale del Conservatorio, facendo di Matera un luogo di incontro tra culture, linguaggi e tradizioni musicali. L’obiettivo è attrarre studenti, docenti e progettualità dall’estero, incrementando masterclass, programmi Erasmus, residenze artistiche e percorsi di scambio con istituzioni europee.

Nel programma trova spazio anche una forte attenzione alla ricerca, alla valorizzazione del patrimonio musicale e delle tradizioni del territorio, alla promozione dell’etnomusicologia e della musica antica, nonché alla costruzione di nuove sinergie con il mondo della scuola e dell’università.

L’elezione di Loredana Paolicelli apre dunque una stagione che punta a coniugare innovazione e identità, dimensione internazionale e radicamento territoriale, nella prospettiva di consolidare il ruolo del Conservatorio “E.R. Duni” come uno dei principali poli culturali e formativi del Mezzogiorno.