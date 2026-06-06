A Matera attività educative basate sul gioco per bambini e famiglie. Il progetto

Martedì 16 Giugno, alle ore 19.30, la Sala Sant’Anna di Matera ospiterà l’evento pubblico di restituzione dei risultati della ricerca scientifica condotta nell’ambito dei progetti “LU.MA.CA.” (Ludoteca in Marcia verso Casa) e “C.A.L.A.M.I.T.A.” (Comunicazione, Arte, Laboratori, Anima, Motivazione, Inclusione, Teatro, Apprendimento), promossi da Zio Ludovico APS.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

I progetti, finanziati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e dalla Regione Basilicata, hanno unito attività educative basate sul gioco per bambini e famiglie a una ricerca scientifica condotta in partnership con l’Università degli Studi di Padova (UNIPD).

Un percorso che ha coinvolto bambini, genitori, educatori e insegnanti di Matera, con l’obiettivo di esplorare e misurare il valore del gioco come strumento di sviluppo e benessere.

I risultati della ricerca, che ha coinvolto 205 studenti in 10 classi con esiti positivi e statisticamente significativi su più dimensioni dello sviluppo, saranno presentati dai ricercatori dell’UNIPD e dallo staff di Zio Ludovico.

All’evento interverranno anche:

Andrea Ligabue, direttore artistico del Play Festival internazionale del gioco, padre della Didattica Ludica in Italia e autore del libro “Didattica Ludica” per Erickson;

Alan Mattiassi, psicologo del gioco, collaboratore dell’Università di Trieste;

Gianluca Daffi, psicologo e inventore di giochi per Erickson.

L’evento si concluderà con uno spazio di confronto aperto a tutti i presenti.

Famiglie, insegnanti, educatori, operatori del terzo settore e cittadini sono i benvenuti.

Dichiara Emanuele Cristallo, legale rappresentante di Zio Ludovico APS:

“Restituire i risultati alla comunità è per noi un atto doveroso e gioioso.

Questo percorso è stato costruito insieme – con le scuole, con le famiglie, con l’università – ed è giusto che i risultati tornino a chi lo ha reso possibile e all’intera città.”