Meteo: su Matera con l’anticiclone temperature oltre i 30°. Ecco le previsioni

Fine settimana che si preannuncia nuovamente stabile e ampiamente soleggiato su tutto il Sud-Est, con la rimonta di un campo di alta pressione.
Temperature che resteranno su valori abbastanza gradevoli, con punte massime sui 28/30 gradi.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 8 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 18°C.
Martedì 9 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 19°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.