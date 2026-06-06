Sconcerto per Maria Rosa della Basilicata uccisa dal figlio a Roma

Una donna di 78 anni Maria Rosa De Donato di Senise, è stata uccisa dal figlio, Francesco Oliveto di 48 anni, a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite.
Come spiega rainews “le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari.
Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità.
“Ho ucciso mia madre”, ha detto l’uomo ora in stato di fermo in caserma per l’accusa di omicidio.
Il corpo – su indicazione dell’uomo – è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.
Il matricidio risale al 29 maggio scorso.
Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri la vittima sarebbe morta nel corso di una violenta lite avvenuta nella abitazione di via Macchiagodena in zona Villaggio Prenestino.
Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati”.