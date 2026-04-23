Matera, città simbolo del turismo e bilancio minimo: circa 96mila euro di multe nel 2025

Con oltre 3,7 milioni di euro è Potenza il comune della Basilicata che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia lucani abbiano superato i 3,8 milioni di euro.

I comuni capoluogo di provincia

Potenza, come detto, è il comune lucano che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali. A Matera, invece, gli incassi da multe stradali a carico delle famiglie sono stati poco meno di 96mila euro.

Il rapporto pro capite nelle grandi città

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica non cambia.

In vetta, con una “multa pro capite” pari a 58 euro, si trova ancora una volta il comune di Potenza, seguito da Matera, con un valore pro capite pari ad appena 2 euro.

Gli incassi degli altri comuni

Estendendo l’analisi agli altri comuni lucani, tra quelli che hanno incassato di più c’è Ferrandina, in provincia di Matera, che, a fronte di 7.922 abitanti, nel 2025 ha registrato proventi da multe stradali pari ad oltre 2,5 milioni di euro.

Sempre in provincia di Matera si trovano i comuni di Pisticci, 16.864 abitanti e oltre 2 milioni di euro di incassi da multe stradali, e quello di Scanzano Jonico, 7.491 abitanti e quasi 1,4 milioni di euro. A Pomarico (MT), 3.767 abitanti, i proventi da multe stradali sono stati pari a quasi 1,2 milioni di euro.

Le assicurazioni auto

Cattive notizie arrivano, invece, sul fronte delle assicurazioni auto; secondo l’osservatorio** RC auto di Facile.it, a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Basilicata occorrevano, in media, 527,99 euro, valore in aumento dell’1,4% rispetto a marzo 2025.

Comune Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada (2025) Rapporto proventi totali violazioni Codice della Strada/residenti MATERA 95.673 € 2 € POTENZA 3.741.799 € 58 €

Fonte: elaborazione Facile.it su dati Siope aggiornati al 26 marzo 2026