Un orgoglio immenso: Montescaglioso celebra il successo aerospaziale del giovane Piernicola. Le parole del Sindaco

“A nome di tutta la comunità di Montescaglioso, voglio esprimere le più vive congratulazioni a Piernicola Anselmi, giovane di 23 anni cresciuto anche nelle nostra Città.
Ingegnere aerospaziale, ha concluso con successo la missione spaziale “WELES” in Polonia, simulando la vita all’interno di una futura base lunare.
Veder eccellere un ragazzo cresciuto nelle nostre strade, capace di portare l’innovazione tecnologica ai massimi livelli internazionali e di coordinare progetti scientifici all’avanguardia per la sopravvivenza nello spazio, ci riempie di un orgoglio immenso.
Piernicola dimostra ai nostri giovani che nessun traguardo è impossibile se inseguito con studio, determinazione e coraggio”.
Così il Sindaco di Montescaglioso Zito.