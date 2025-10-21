Matera: approvata la graduatoria per il potenziamento dei servizi socio-educativi, centri estivi e attività per minori per il 2025

Il Comune di Matera ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse, finanziabili e non finanziabili, e ha avviato la liquidazione del contributo previsto per il potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori da 0 a 17 anni.

L’iniziativa rientra nel programma finanziato con 60 milioni di euro complessivi dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, finalizzato a rafforzare i servizi educativi e di sostegno alle famiglie in tutto il territorio nazionale.

Tra i Comuni ammessi al finanziamento per l’anno 2025 figura anche Matera, che ha ottenuto un contributo pari a € 63.027,37.

Le risorse saranno utilizzate per l’erogazione di contributi economici e rimborsi alle famiglie con figli minori che partecipano alle attività organizzate dai centri socio-educativi, estivi e ricreativi.

L’Ufficio comunale competente ha gestito l’intero iter amministrativo, approvando lo schema di Avviso Pubblico 2025 e ricevendo 596 domande da parte dei cittadini.

Ogni istanza è stata verificata tramite la piattaforma INPS per il controllo delle dichiarazioni ISEE e delle spese sostenute, garantendo la massima trasparenza e correttezza delle procedure.

Al termine dell’istruttoria, è stato pubblicato l’elenco definitivo delle domande ammesse e non ammesse al contributo ed è in fase di liquidazione la somma complessiva di € 63.027,37, a favore dei beneficiari individuati secondo i criteri previsti dall’Avviso Pubblico del 22 luglio 2025.

L’intervento è finanziato dal Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Questo risultato è un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione nel sostenere le famiglie – ha affermato l’assessore comunale alle Politiche Sociali Angela Braia -.

Le risorse assegnate permetteranno di ampliare le possibilità offerte alle famiglie di garantire la partecipazione dei minori alle attività organizzate sul territorio comunale, offrendo opportunità di socialità, crescita e inclusione. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e tutte le famiglie che hanno partecipato, contribuendo alla costruzione di una Matera sempre più accogliente e attenta ai bisogni dei più giovani”.

“Con questo investimento nei servizi educativi e di sostegno alle famiglie l’amministrazione comunale investe nel futuro della città – ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti -.

Si tratta di un importante passo in avanti per rafforzare i servizi dedicati ai più piccoli e sostenere i genitori che, soprattutto nei mesi estivi, trovano nei centri educativi un aiuto fondamentale.

È su questo che continueremo a lavorare, tenendo sempre al centro le persone, in particolare le famiglie e i bambini”.