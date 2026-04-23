Area industriale La Martella, gravissimo episodio criminoso ai danni di un imprenditore: “siamo passati dai furti di automezzi alla rapina a mano armata”! La denuncia

Il gravissimo episodio criminoso verificatosi qualche sera fa ai danni di un imprenditore nell’area industriale La Martella riaccende i riflettori sulla questione della criminalità negli agglomerati produttivi di Matera.

Dichiara il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo:

“Una rapina a mano armata assume una rilevanza maggiore rispetto ai furti ai danni delle aziende, che in questi anni abbiamo sempre denunciato.

Siamo pronti a collaborare con le Forze dell’Ordine per segnalare ogni episodio malavitoso e a coadiuvare il Consorzio per lo Sviluppo Industriale per addivenire a una chiusura totale dell’area o, in subordine, a un sistema di sicurezza che consenta alle imprese di lavorare in tranquillità.

Se siamo passati dai furti di beni e automezzi alla rapina a mano armata significa che il livello di criminalità ha fatto un salto in avanti.

Per le nostre aziende non è tollerabile lavorare in un clima di intimidazione e paura.

Il Programma Nazionale Sicurezza per la Legalità 2021-2027 sostiene il contrasto alla criminalità organizzata e la sicurezza urbana nelle regioni meno sviluppate come la Basilicata. Ci auguriamo che possa servire a migliorare il livello di sicurezza nelle aree industriali, soprattutto a La Martella che si conferma zona preferita dai malviventi.

Gli eventi notturni, tuttavia, sono difficilmente monitorabili con le telecamere, per cui auspichiamo una presenza capillare delle Forze dell’Ordine e chiediamo alle autorità di pubblica sicurezza di aumentare la sorveglianza in dette aree.

Dove c’è un alto rischio di criminalità è facile incrinare la fiducia degli operatori economici e ridurre l’attrattività degli investimenti”.