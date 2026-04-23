In Basilicata ruba borsa, documenti, carte di pagamento e inizia a fare acquisti nei negozi: una donna nei guai! L’intervento della Polizia

Intervento rapido della Polizia di Stato a Potenza, dove nella serata del 22 Aprile una donna è stata denunciata in stato di libertà per furto e indebito utilizzo di carta di credito.

Recuperata e restituita alla vittima l’intera somma sottratta.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una cittadina a cui era stata rubata la borsa contenente documenti e carte di pagamento.

Le pattuglie della Squadra Volante si sono attivate immediatamente, avviando accertamenti mirati sul territorio.

Grazie al coordinamento tra Ufficio Denunce e Sala Operativa, gli agenti sono riusciti in tempi rapidi a ricostruire gli spostamenti della responsabile, individuando anche un esercizio commerciale dove era stata effettuata l’ultima transazione illecita.

La donna è stata rintracciata poco dopo, mentre si trovava a bordo di un’auto insieme a un’altra persona.

Durante i controlli ha ammesso le proprie responsabilità, confessando di aver effettuato prelievi e acquisti utilizzando la carta appena sottratta.

L’operazione si è conclusa con il recupero del bancomat, del denaro contante e degli effetti personali, restituiti alla legittima proprietaria.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata denunciata all’Autorità giudiziaria.

L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio e la tempestività dell’azione della Polizia nella prevenzione e repressione dei reati predatori.

Le indagini sono in corso e per l’indagata resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.