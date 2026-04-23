Tricarico: omaggio artistico e spirituale alla Madonna di Fonti. Ecco l’iniziativa

L’Associazione Fontivision annuncia l’apertura della mostra d’arte contemporanea “Luce e Speranza”, la cui organizzazione e curatela integrale sono state affidate al pittore Michele Picardi.

L’esposizione, che resterà aperta per tutto il mese di maggio, nasce come omaggio artistico e spirituale alla Madonna di Fonti in occasione del Mese Mariano.

La rassegna si propone di far dialogare l’arte con la sacralità del territorio, ponendo al centro della riflessione la profonda bellezza della devozione e la dignità della vita.

La mostra intende celebrare il valore inestimabile dell’esistenza umana, rendendo onore a quel sentimento di speranza che permette di scorgere la nobiltà dell’animo anche attraverso gli elementi più semplici e puri della creazione, sotto lo sguardo protettivo della Vergine.

Dichiara il curatore Michele Picardi:

“Luce e Speranza non è solo il titolo di questa rassegna, ma un manifesto.

Abbiamo voluto raccogliere opere capaci di riflettere la luce della fede e la sacralità della vita, valorizzando quel legame profondo tra l’umano e il divino che caratterizza la nostra identità e la nostra devozione alla Madonna di Fonti.”

Documentazione e Valorizzazione a cura del Curatore.

L’esposizione è accompagnata da una documentazione meticolosa curata personalmente da Michele Picardi.

È stato infatti realizzato un catalogo ufficiale che raccoglie le opere esposte, destinato a restare come memoria storica della mostra.

Inoltre, un video celebrativo dell’intera collezione, prodotto dallo stesso curatore, sarà donato agli artisti partecipanti e diffuso sui canali social dell’Associazione per permettere una fruizione ampia e condivisa dell’evento.

A testimonianza della qualità della collaborazione artistica, ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione a firma dell’Associazione Fontivision e del curatore Michele Picardi.

Dettagli dell’evento:

· Titolo: Luce e Speranza

· Inaugurazione: Domenica 3 Maggio 2026

· Periodo mostra: 3 – 31 Maggio 2026

· Curatore: Michele Picardi

· Organizzazione: Associazione Fontivision, presidente Rocco Rosi

· Sede: Contrada Fonti – Tricarico (MT)