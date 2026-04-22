Marconia, manutenzione stradale e asfalto su queste 12 strade

Sono 𝟭𝟮 le strade e i tratti urbani su cui si sta intervenendo con lavori di 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗿𝗶𝗳𝗮𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝗳𝗮𝗹𝘁𝗼.

La maggior parte degli interventi sono già stati completati o sono in via di ultimazione.

I lavori riguardano l’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗮 e prevedono la successiva realizzazione della 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮.

Le strade interessate sono le seguenti:

• 𝗩𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮 – 𝗩𝗶𝗮 𝗖𝗼𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 – 𝗩𝗶𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮𝗿𝗼 – 𝗩𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗶𝗮

• 𝗩𝗶𝗮 𝗢𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗟𝘂𝗰𝗮𝗻𝗼

• 𝗩𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶

• 𝗩𝗶𝗮 𝗧𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶

• 𝗩𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼

• 𝗩𝗶𝗮 𝗗𝗶 𝗩𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼

• 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗔𝗻𝘇𝗶𝗼

• 𝗩𝗶𝗮 𝗕. 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗲

• 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼

• 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 – 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮𝗹𝗲

• 𝗧𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 𝗩𝗶𝗮 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮

• 𝗩𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗕𝗼𝘀𝗰𝗼

Nel corso dell’esecuzione degli interventi si è registrato un aumento del costo del bitume di circa il 𝟰𝟬%, anche per effetto della crisi internazionale legata alla guerra in Iran. Si è quindi resa necessaria una rimodulazione di circa il 𝟭𝟬% rispetto alla previsione iniziale, mantenendo comunque l’impegno sulle strade individuate.

Siamo consapevoli che questi interventi 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝘀𝗮𝘂𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 presenti sulla viabilità comunale. Le strade del territorio, infatti, richiedono attenzione continua, risorse e interventi calibrati.

I lavori avviati a Marconia vanno in questa direzione, migliorando la sicurezza, la percorribilità e la qualità degli spazi pubblici.

Sono in programma nuovi interventi per proseguire la sistemazione di altre strade e dare continuità al lavoro sulla viabilità comunale.