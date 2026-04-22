Oliveto Lucano celebra la Festa di Primavera: il programma

Oliveto Lucano si prepara a celebrare, sabato 25 aprile, la tredicesima edizione della Festa di Primavera.

L’evento organizzato dalla Pro Loco Olea di Oliveto Lucano valorizza le tipicità gastronomiche locali, su tutti i prodotti da forno, ed esalta la manualità artigiana frutto della preziosa tradizione del passato.

I visitatori avranno modo di intraprendere un percorso alla scoperta della “ficazzole”, dei “panierini” e delle “bamboline”. Le “ficazzole” sono torte salate o in agrodolce realizzate a base di formaggio, salumi, ricotta e uova.

I “panierini” sono realizzati con gli stessi ingredienti ma nella parte centrale viene inserito un uovo abbellito con fronzoli di pasta e confetti dai dolci colori primaverili.

Ed è proprio dai residui delle “ficazzole” e dei “panierini” che le sapienti mani delle donne di Oliveto Lucano danno vita alla “bamboline”, poste su strutture di canne, decorate con fronzoli, frange e confetti colorati. Le “ficazzole” sono un Marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) con iscrizione alle PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali italiani) dal Ministero delle Politiche Agricole.

La Festa di Primavera avrà inizio sabato 25 aprile alle ore 10:00 con l’accoglienza dei gruppi in Piazza Umberto I°.

Alle 10.30 in Corso Zanardelli ci sarà il laboratorio di “ficazzole”, “panierini” e “bamboline” e alle 11.30 la visita del centro storico.

Dopo la pausa pranzo è prevista alle ore 14.30 la visita al sito archeologico situato a Monte Croccia a cura di Carla Onorati dell’Associazione Guide del Parco.

Dalle 16.30 in Piazza Umberto I° apertura degli stand ed esposizione delle specialità dolciarie realizzate dalla Pro Loco Olea e dai partner di progetto nell’ambito del Laboratorio “Antichi mestieri”.

Alle 17 è in programma la presentazione del progetto regionale “La vicinanza e le residenze di comunità: rete di prossimità e solidarietà” che punta a creare nell’area del Bradano – Medio Basento una rete inclusiva per ridurre le disuguaglianze attraverso la promozione della cultura e del volontariato e i legami sociali.

I partner del progetto sono la Pro Loco Olea di Oliveto Lucano (ente capofila), l’Associazione Donna 2000 & Amici di Ferrandina, l’Associazione Il Girasole – Casa delle Erbe di Pomarico e l’organizzazione di volontariato Santa Maria della Rocca di Calciano e nell’occasione saranno rappresentati rispettivamente dalle presidenti Saveria Catena, Maria Carlucci, Michelina Rivecca e Antonella Bamundo.

Alla presentazione del progetto interverranno anche il presidente il Parco di Gallipoli Cognato, Vincenzo Grippo, rappresentante del Parco, Antonio Trivigno, il sindaco di Oliveto Lucano, Nicola Terranova e il presidente dell’Unpli Basilicata, Vito Sabia.

Quanto alla Festa di Primavera una commissione giudicatrice decreterà i vincitori delle specialità. Seguiranno alle 18 lo spettacolo folcloristico del gruppo “A’ Muntagn e Somma”, alle 19.30 la cerimonia di premiazione dei partecipanti e alle 21 l’estrazione dei premi della Lotteria di Primavera