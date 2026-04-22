Montescaglioso celebra l’81esimo Anniversario della Liberazione: il programma

In occasione del 25 aprile 2026, la Città di Montescaglioso celebra l’81° Anniversario della Liberazione, ricorrenza fondamentale per la storia d’Italia, simbolo della riconquista della libertà e della democrazia.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per onorare la memoria di quanti hanno lottato e sacrificato la propria vita per un Paese libero, rinnovando i valori di unità, pace e giustizia.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

ORE 18:15 | RADUNO DELLE ASSOCIAZIONI

Presso Piazza del Popolo.

ORE 18:30 | PARTENZA DEL CORTEO

Dalla Casa Comunale lungo il seguente percorso:

Corso Repubblica – Via Cavour – Via S.T. Carriero – Via Garibaldi – Piazza Roma – Corso Repubblica – Chiesa Maggiore.

ORE 19:00 | CELEBRAZIONE SANTA MESSA

Nella Chiesa Madre, in suffragio dei Caduti per la Libertà.

A SEGUIRE

DEPOSIZIONE DELLA CORONA AL MONUMENTO AI CADUTI

Presso Piazza del Popolo

La partecipazione della comunità rappresenta un momento di memoria collettiva e di riflessione sui valori fondanti della Repubblica, affinché il sacrificio di ieri continui a essere guida e insegnamento per le generazioni presenti e future.