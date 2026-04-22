300 anni di San Gerardo Maiella: la Basilicata ribadisce valori di coesione e appartenenza

Sono 𝟭𝟮 le strade e i tratti urbani su cui si sta intervenendo con lavori di 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗿𝗶𝗳𝗮𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝗳𝗮𝗹𝘁𝗼. La maggior parte degli…