A Montescaglioso torna la Scalata del Palo della Cuccagna! Ecco l’evento

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizza e supporta il gioco tradizionale della “Scalata del Palo della Cuccagna” che ha sempre caratterizzato il giorno del 1 Maggio a Montescaglioso:

“Che tu sia un veterano della scalata o un piccolo aspirante campione, l’obiettivo è lo stesso: arrivare in cima e conquistare il premio!

L’evento, curato dalle Consigliere Francesca Mazzoccoli e Antonietta Tralli si svolgerà con le opportune misure di sicurezza e i bambini si muoveranno sotto la massima attenzione da parte del personale addetto“.