Matera, assistente sociale aggredita negli uffici dei servizi territoriali: Polizia sul posto

La FP CGIL Matera esprime ferma condanna per il grave episodio di aggressione avvenuto nelle scorse ore ai danni di una assistente sociale del Comune di Matera, colpita da un utente durante lo svolgimento della propria attività professionale:

“L’episodio si è verificato all’interno degli uffici dei servizi territoriali, dove un confronto con un utente è improvvisamente degenerato in violenza.

Il lavoratore, impegnato quotidianamente nella propria attività delicata e fondamentale per la comunità, ha riportato contusioni – fortunatamente non gravi – ma tali da rendere necessari accertamenti sanitari.

La scrivente organizzazione sindacale evidenzia come episodi simili non possano essere tollerati e ribadisce con forza la necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutti gli operatori dei servizi sociali, troppo spesso esposti a situazioni di rischio senza strumenti e tutele sufficienti.

Determinante è stato il tempestivo intervento della Polizia Locale, che ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e avviare le verifiche del caso.

La FP CGIL Matera, nell’esprimere piena solidarietà al lavoratore coinvolto, rinnova il proprio impegno affinché vengano adottate misure concrete preventive, a tutela della dignità e dell’incolumità di chi ogni giorno presta servizio a favore delle persone più fragili.

La scrivente organizzazione sindacale auspica anche nell’implementazione di personale della Polizia Locale presente in loco per poter eventualmente programmare anche un costante servizio di vigilanza per un maggiore presidio nella sede comunale”.