Insieme per il cinema accessibile: presentato l’accordo di partenariato tra Matera, Tétouan e Pisticci dedicato alle persone cieche e ipovedenti

Presentato ieri 21 aprile l’accordo di partenariato e siglato il 15 aprile 2026 tra l’Associazione Culturale Allelammie – Lucania Film Festival, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS APS – Sezione Territoriale “A. Quatraro” di Matera e l’Association Louis Braille de Tétouan.

L’intesa dà vita a un nuovo asse di cooperazione culturale tra Italia e Marocco, fondato su accessibilità, inclusione e dialogo mediterraneo.

Al centro del progetto lo sviluppo del cinema accessibile per persone cieche e ipovedenti, ambito nel quale il Lucania Film Festival si conferma realtà di riferimento nel Mediterraneo per ricerca e sperimentazione sui linguaggi audiovisivi inclusivi.

L’accordo si inserisce nel contesto dell’anno in cui Matera e Tétouan sono Capitali del Mediterraneo della Cultura e del Dialogo 2026, rafforzando il ruolo delle due città e delle rispettive province come poli strategici della cooperazione culturale euro-mediterranea.

L’iniziativa si colloca inoltre nel percorso “Dialogus Maris”, con il patrocinio della Fondazione Matera Basilicata 2019 e delle progettualità candidate nell’ambito della Call per attività culturali a cura della Fondazione Anna Lindh, con il supporto della partnership del Comune di Matera.

Sono previste attività congiunte tra festival, workshop, residenze artistiche, percorsi formativi e progetti di ricerca e produzione audiovisiva, oltre alla partecipazione a programmi e bandi internazionali.

Le Parti collaboreranno per rafforzare lo scambio di competenze, la mobilità di artisti e operatori culturali e lo sviluppo di pratiche accessibili nei linguaggi del cinema, della letteratura e della musica.

Il progetto si inserisce inoltre in una visione condivisa di azioni concrete per un Mediterraneo come spazio di inclusione, innovazione e creatività.