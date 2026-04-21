Matera: addio ad Antonio Mutasci, scomparso a soli 42 anni

L’Associazione della Stampa di Basilicata piange Antonio Mutasci, scomparso improvvisamente, la notte scorsa a Matera, a soli 42 anni:

“Il giornalismo lucano e il sindacato perdono un serio e validissimo collega.

Antonio era vicepresidente dell’Ussi Basilicata, consigliere nazionale della Fnsi e componente del Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa di Basilicata.

Professionista appassionato e competente, fin dalla tenera età si è avvicinato al mondo del giornalismo, seguendo le orme del compianto Renato Carpentieri, con il quale ha condiviso per anni il lavoro, occupandosi prevalentemente di sport.

Solo pochi giorni fa aveva raccontato la promozione della squadra di calcio dell’Invicta Matera in Eccellenza, primo passo verso la rinascita del calcio a Matera, con entusiasmo e al tempo stesso con grande equilibrio, caratteristiche che gli hanno permesso di essere stimato e apprezzato da tutti.

Alla moglie Nicoletta e ai familiari il commosso abbraccio dell’Associazione della Stampa di Basilicata”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.