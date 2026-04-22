Grave aggressione a Matera presso gli uffici comunali: “È inaccettabile”. Le parole del Sindaco

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime la più ferma condanna per il grave episodio di aggressione avvenuto ai danni di un’assistente sociale in servizio presso gli uffici comunali.

Queste le sue parole:

“Ho espresso la mia personale vicinanza alla vittima di questa aggressione.

È inaccettabile che una professionista impegnata quotidianamente a supporto delle persone più fragili della nostra comunità possa essere a rischio della propria incolumità.

A lei va la piena solidarietà dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, con l’augurio di una pronta ripresa.

L’accaduto richiama l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutti gli operatori dei servizi pubblici.

L’Amministrazione è impegnata a rafforzare le misure di prevenzione e tutela, anche in collaborazione con le forze dell’ordine, affinché episodi simili non abbiano a ripetersi.

E in tal senso si troveranno forme di maggiore vigilanza per la garanzia, in sicurezza, del servizio sociale.

Matera è e deve restare una comunità fondata sulla solidarietà, sul rispetto, sulla legalità e sulla sicurezza“.