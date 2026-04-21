La salute non ha confini: screening alla Casa Circondariale di Matera

Si è svolto presso il Penitenziario di Matera un incontro fondamentale, momento di confronto che segna l’avvio di un importante progetto di prevenzione e screening dedicato alla popolazione carceraria.

L’iniziativa nasce dall’associazione ELISIDA, guidata dalla Presidente Lara Tataranno, e si è concentrato su esami diagnostici cruciali quali lo screening dei tronchi sovraortici (TSA) e la Fast-Eco renale:

“Il personale medico volontario, insieme ad Angela Pistoia, socia dell’associazione ELISIDA, che si affianca con costante dedizione al coordinamento del progetto, è stato accolto con grande disponibilità da Domenico Sabella, direttore del penitenziario, uomo di solidi principi e rara sensibilità, Giacomo Prudentino, Comandante di Reparto;

da Michele Campanaro, medico della struttura, professionista attento e scrupoloso rispetto a ogni esigenza sanitaria degli ospiti;

Rosanna Maggio, Direttore del Distretto Matera-Basento, sempre sensibile al benessere e alle necessità della struttura e Nunziata Cotogno, infermiera.

L’iniziativa si è resa possibile grazie alla sensibilità e alla fiducia dei vertici dell’ASM Matera: Maurizio Friolo, Direttore Generale, e Andrea Gigliobianco, Direttore Sanitario. Il loro sostegno rappresenta il fondamento di questa attività.

Un sentito ringraziamento, da parte dell’associazione, va alle autorità regionali per il costante supporto alle iniziative che pongono al centro la dignità e la salute della persona, ossia, Cosimo Latronico, Assessore Regionale alla Sanità, e Tiziana Silletti, Garante regionale dei detenuti, delle vittime di reato, della salute e degli anziani.

L’associazione ringrazia i medici e infermieri che hanno messo a disposizione tempo, competenza e passione per l’esecuzione delle visite.

L’équipe medica è composta da Palma Carretta, nefrologa; Domenico Dell’Edera, genetista; Gaetano Dentamaro, internista; Chiara Ferrara, ecografista e Francesco Lapadula, ecografista.

Il personale infermieristico comprende Tatiana Braico, Giusi Durante, Emanuele Braico e Renato Rago.

“La prevenzione è un diritto che deve superare ogni muro.”