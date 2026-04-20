Traguardo storico per l’Ideale Montescaglioso: premiate crescita, impegno e condivisione. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro

Il pareggio per 4-4 sul campo del Tito, nella 30ª giornata, ha il sapore di un traguardo storico per l’Ideale Montescaglioso.

Bastava un punto per centrare la permanenza e quel punto è arrivato al termine di una gara intensa, ricca di emozioni e colpi di scena.

Un risultato che permette alla squadra del presidente Russo di brindare a una salvezza meritata, conquistata con carattere alla prima stagione nel campionato di Promozione lucana.

La partita è stata lo specchio dell’intera annata: combattuta, a tratti sofferta, ma sempre affrontata con spirito e determinazione.

Pronti via e l’Ideale passa subito in vantaggio al 5′ del primo tempo con Hyraj, mettendo in discesa una gara che però si sarebbe rivelata tutt’altro che semplice.

Il Tito reagisce con forza e trova il pareggio al 20′ con Arcieri, Al 27′ l’ideale torna in vantaggio con Gallitelli, ma Arcieri autentico protagonista del match, si ripete al 35′ portando al pareggio i suoi . Lo stesso Arcieri completa la tripletta al 7′ della ripresa, mentre La Torre al 15′ sembra indirizzare definitivamente il match sul 4-2 per i padroni di casa.

Ma proprio nei momenti più difficili emerge il carattere dell’Ideale.

La squadra non si disunisce, resta compatta e trova la forza di reagire: Fuoco accorcia le distanze al 17′ e, al 26′, è Diogo Ferreira a firmare il gol che vale una stagione intera, quello della matematica salvezza.

Un 4-4 che premia entrambe le squadre: il Tito, che per lunghi tratti ha accarezzato il sogno playoff senza riuscire a trovare continuità, e soprattutto l’Ideale, capace di rialzarsi dopo un avvio complicato e di costruire, giornata dopo giornata, il proprio destino.

Obiettivo centrato, dunque, per la società del presidente Russo, che a inizio stagione aveva puntato su un mix equilibrato tra esperienza e gioventù. Una scelta rivelatasi vincente.

La salvezza sarebbe potuta arrivare anche prima, senza alcune sconfitte beffarde come quella di Miglionico o il ko interno contro il Viggiano, ma il percorso resta comunque straordinario.

Fondata nel 2022, l’Ideale ha bruciato le tappe, passando in poco tempo dalla Seconda Categoria a un campionato competitivo come la Promozione. Una crescita costruita con passione, organizzazione e grande senso di appartenenza.

I numeri raccontano una stagione vera: 51 gol fatti, 57 subiti, 11° posto finale con 10 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. Dopo un inizio difficile, con appena un punto nelle prime sette giornate, la squadra ha cambiato marcia, trovando nella vittoria contro la capolista Invicta Matera la svolta decisiva.

Il contributo offensivo è stato corale: Marley Giovanni capocannoniere con 10 reti, seguito da Gomes Micael (7), Ferreira Diogo (6) e Stante Antonio (5). Segnali di un gruppo unito, dove ogni elemento ha dato il proprio apporto.

Il girone di ritorno ha confermato la crescita, con prestazioni importanti e successi di prestigio, come il netto 4-0 nel derby cittadino.

Anche nei momenti di flessione, la squadra ha dimostrato maturità, riuscendo a restare concentrata sull’obiettivo fino all’ultima giornata.

Il pareggio di Tito, dunque, non è solo un risultato, ma il simbolo di un percorso fatto di sacrifici, errori, crescita e consapevolezza.

Una salvezza che rappresenta un punto di partenza, non di arrivo.

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Antonio Russo, che ha sottolineato il valore umano oltre che sportivo di questa stagione: un cammino condiviso, vissuto come una vera comunità, capace di affrontare le difficoltà e trasformarle in occasioni di crescita.

Ora lo sguardo è già rivolto al futuro. L’Ideale ha posto basi solide e vuole continuare a costruire, con ambizione e programmazione, nuove pagine della propria storia. Questa salvezza è solo l’inizio.

Tabellino 30^ giornata ; POLISPORTIVA TITO- IDEALE MONTESCAGLIOSO 4-4

TITO:Potenza, Picerno,Pagano,Mendez,Iummati,Caldentey,La Torre, Pietrangelo Lo Tito,Arcieri,Dametti. A disp. Cerroni ,Ferramosca ,D’ Andrea ,Garramone,Di Paola ,Touray,Sabato,Robertucci ,Santarsiero.

All. Gerardi Antonello

IDEALE MONTESCAGLIOSO: Cifarelli S; S;Ciraci’ ,Lovecchio,Stante,Fuoco,Hyraj,Marcos,Palazzo, Petrosino,Ferreira D;Gallitelli . A disp.Paradiso,Rinardelli, Chiurazzi,Montemurro,Isufi. All. Pizzulli Antonio

ARBITRO :Giulio Tocci di Matera

Valentino Romaniello di Potenza/ Antonio Pacella di Potenza

RETI: Reti: 5′ pt Hiray (I), 20′ pt, 35′ pt, 7′ st Arcieri, 25′ pt Gallitelli (I), 15′ st La Torre, 17′ st Fuoco (I), 26′ st Ferreira (I)