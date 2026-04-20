La Polizia di Matera tra i più giovani: grande la partecipazione di oltre 100 studenti

La Polizia di Stato di Matera prosegue il proprio impegno nella prevenzione e nella promozione della cultura della legalità tra i più giovani, attrraverso incontri formativi nelle scuole.
Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Metaponto, nell’ambito del progetto educativo “Train…to be cool”, hanno incontrato circa 70 studenti dell’Istituto Comprensivo “O. Flacco”, riscontrando grande partecipazione e attenzione.
Parallelamente, gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Matera hanno incontrato circa 130 studenti dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca”, promuovendo l’uso consapevole e sicuro della rete