Meteo: calo delle temperature su Matera. Ecco le ultime previsioni

Nel corso di martedì anche sulla nostra regione si assisterà ad un graduale aumento dell’instabilità, per l’insorgenza di correnti settentrionali più fresche che causeranno qualche rovescio e un calo delle temperature.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 21 Aprile, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.
Mercoledì 22 Aprile avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.