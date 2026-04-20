Gli studenti di Matera ridisegnano il futuro della scuola “Fermi”. Il progetto

Il progetto GameCat entra nel vivo.
Nei giorni scorsi, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” e dell’Istituto Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio (C.A.T.) “Loperfido-Olivetti” di Matera hanno completato il rilievo tecnico del cortile esterno della scuola “Fermi”, primo passo fondamentale per la riqualificazione dell’area.
L’iniziativa, coadiuvata dal Collegio dei Geometri di Matera, nasce con l’obiettivo di far vivere agli studenti un’esperienza professionale autentica.
Il percorso non si limita alla teoria, ma punta a incrementare le competenze digitali e lo sviluppo di processi progettuali, affrontare compiti di realtà, promuovere il lavoro di squadra e approfondire la conoscenza del proprio territorio.
Durante le attività di campo, i ragazzi hanno scoperto l’evoluzione della professione del geometra attraverso l’uso di strumentazioni all’avanguardia.
Divisi in gruppi di lavoro, hanno operato con:
• Strumenti classici: la rotella metrica per le misurazioni dirette.
• Alta tecnologia: la Stazione Totale, i ricevitori satellitari GPS e il volo con il Drone.
In questa fase, gli alunni del C.A.T. hanno ricoperto un ruolo strategico, oltre a gestire i rilievi topografici con la strumentazione della scuola, hanno agito come tutor per i colleghi più giovani della “Fermi”, guidandoli nell’acquisizione dei dati tecnici.
Attualmente, il progetto si è spostato nei laboratori informatici per la fase di elaborazione:
1. Scuola Fermi: i ragazzi utilizzano Minecraft Education Edition per visualizzare e modellare le idee progettuali in un ambiente ludico-educativo.
2. Istituto C.A.T.: gli studenti procedono con la restituzione tecnica professionale attraverso software CAD.
Il progetto, promosso dal Collegio dei Geometri di Matera, unisce l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” e l’IT CAT “Loperfido-Olivetti” in un’esperienza innovativa di progettazione partecipata.
Il geometra Giuseppe Tragni, responsabile del progetto, ha dichiarato:
“Voglio ringraziare i Dirigenti Scolastici e i Professori che hanno aderito con entusiasmo.
Hanno compreso subito il valore di questa iniziativa che mette in rete gli istituti, permettendo agli alunni di confrontarsi e vivere un’esperienza formativa stimolante, diversa”.