Basilicata: “Con queste tecnologie potenziata la dotazione strumentale degli ospedali lucani”. Ecco i dettagli

Con l’approvazione in Giunta, la Regione Basilicata certifica il raggiungimento del target del PNRR relativo alla messa in esercizio delle grandi apparecchiature sanitarie, previsto nell’ambito della Missione 6 Salute.

In particolare, viene attestata l’operatività delle ultime quattro apparecchiature installate dall’ASP di Potenza – tra cui ortopantomografi 3D e una TAC a 128 strati – per le quali sono state completate tutte le verifiche tecniche, autorizzative e documentali, compresa la trasmissione dei dati sulla piattaforma nazionale di monitoraggio.

Dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico:

“Il provvedimento approvato consente di certificare formalmente il completamento di un intervento strategico per il sistema sanitario regionale, nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

L’intervento complessivo è stato realizzato con un finanziamento di oltre 13 milioni di euro, destinato al rinnovo del parco tecnologico delle aziende del Servizio sanitario regionale.

Il programma iniziale prevedeva l’acquisizione di 47 apparecchiature; grazie alle economie registrate in fase di gara, gestite a livello nazionale tramite Consip, il numero totale delle tecnologie installate è salito a 53.

Nel dettaglio, le apparecchiature messe in esercizio sono: 1 angiografo, 20 ecotomografi, 7 mammografi, 3 risonanze magnetiche da 1,5 Tesla, 16 sistemi radiologici fissi e 6 TAC a 128 strati.

Tutte le dotazioni sono state distribuite tra le aziende sanitarie regionali – AOR San Carlo di Potenza, ASM di Matera, ASP di Potenza e IRCCS CROB di Rionero in Vulture – secondo una programmazione mirata a rafforzare la capacità diagnostica su tutto il territorio regionale.

Conclude l’assessore:

“L’entrata in funzione di queste tecnologie potenzia la dotazione strumentale degli ospedali e migliora la capacità diagnostica del sistema sanitario regionale, in linea con gli standard nazionali ed europei.

L’intervento rientra in una strategia più ampia di innovazione e rafforzamento del sistema sanitario, che comprende anche interventi infrastrutturali, il potenziamento dei servizi territoriali e la formazione del personale.

Il raggiungimento di questo target rappresenta un passaggio importante nell’attuazione del PNRR e conferma il percorso di sviluppo del sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficaci e appropriati per i cittadini”.