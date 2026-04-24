Esercito nelle scuole lucane: orientamento e concorso per 140 Allievi Marescialli

Proseguono in tutte le scuole della regione le attività di orientamento e informazione, promosse dai militari del Comando Militare Esercito “Basilicata”, rivolte agli studenti, prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro, per la conoscenza delle opportunità professionali offerte dall’Esercito Italiano.

Nel corso degli incontri, le donne e gli uomini della Forza Armata, nell’illustrare i diversi percorsi di arruolamento disponibili e gli sviluppi di carriera, hanno fornito, in particolare, precise indicazioni sui requisiti di accesso e sulle modalità di partecipazione al concorso pubblico con scadenza il prossimo 29 aprile, per l’ammissione al 29° corso biennale di 140 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano.

Il concorso è rivolto ai giovani diplomandi e diplomati di età compresa tra i 17 e i 26 anni che, durante il biennio di formazione, conseguiranno la Laurea di 1° livello in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, acquisendo le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di comandante di plotone.

Frequentare la Scuola Sottufficiali permette di ottenere un’indipendenza economica immediata, imparare le lingue straniere e praticare numerose attività sportive ad alto livello. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, per ulteriori dettagli sul concorso, è possibile interfacciarsi direttamente con il personale qualificato del Comando Militare Esercito “Basilicata”, consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell’Esercito.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno dell’Esercito volto a favorire un dialogo diretto con le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per una scelta consapevole e informata verso una carriera al servizio del Paese.