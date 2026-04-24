A Matera due giornate dedicate alla poesia: il programma

Venerdì 24 e Sabato 25 aprile, alle ore 18.00, a Matera, nella Sala dei Tarocchi di Palazzo Viceconte (via San Potito 7), sono in programma due giornate dedicate alla poesia.

Il programma comprende reading poetici, presentazioni di antologie e sillogi contemporanee e momenti di riflessione sul ruolo della poesia nella società contemporanea.

Venerdì 24: Tra rima e prosa – Una finestra aperta sul mondo.

Presentazione dell’antologia Poeti da morire – Testimonianze contro la pena di morte, a cura di Marco Cinque e Vito Davoli, prefazione di Giuseppe Langella. Coordinano Vito Davoli e Maria Antonella D’Agostino. Presentazione della silloge poetica Labirinti di Cristiano D’Orazio, Poesia Edizioni, presenta Maria Antonella D’Agostino.

Presentazione dell’Antologia Agartha 2025-2026 (AA.VV.) abbinata al Premio Agartha 2025, Poesia Edizioni, collana Agartha, coordinano Maria Antonella D’Agostino e Cristiano D’Orazio.

Reading poetico.

Sabato 25: La parola e il potere del messaggio.

Presentazione della silloge poetica Fogli sparsi di Bruno Mohorovich, Poesia Edizioni, presenta Cristiano D’Orazio.

Conversazione sul tema Cos’è la poesia, qual è il suo senso nella società odierna con Dante Maffia, scrittore, poeta, saggista, critico letterario, già candidato al Premio Nobel per la letteratura, insignito di Encomio solenne dal Comune di Matera nel giugno 2024.

Presentazione della silloge poetica Crepe vive di Maria Antonella D’Agostino, Poesia Edizioni, collana Agartha, presenta Cristiano D’Orazio.Reading poetico.

Il ciclo di incontri proseguirà con i seguenti appuntamenti: 29 aprile con Mauro Fiorentino, autore di Tra bufalo e la locomotiva.

Storia giovanile di un professore napoletano (Editoriale Scientifica, 2025), interventi di Francesco Giusto e Mariavaleria Mininni; 6 maggio con Arcangelo Popolizio, autore de La fabbrica dei fuochi (Manni Editore, 2025), interventi di Pasquale Doria e Ferdinando Mirizzi, letture di Lisa Falagario e intermezzi musicali di Maria Moramarco e Luigi Bolognese; 13 maggio con Enzo Spera, autore di Rabdomante di parole (Bertoni, 2025), interventi di Sissi Ruggi e Francesco Marano.

I “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte” sono promossi dall’Associazione Culturale Matera Poesia 1995, in collaborazione con Palazzo Viceconte e Lions Club Matera Host, e curati da Maria Antonella D’Agostino e Michele Saponaro.

La rassegna ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Matera e dell’Università degli Studi della Basilicata, e vede la partecipazione delle librerie di Matera: Dell’Arco, Di Giulio, Giannatelli, Mondadori.

Con questo nuovo format, i Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte si candidano a diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale materano, capace di coniugare qualità scientifica, divulgazione e partecipazione.