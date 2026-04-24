Meteo: sole su Matera e temperature in rialzo! Queste le ultime previsioni

Migliora il tempo sulla nostra regione nei prossimi giorni con massime in risalita di qualche punto nel weekend.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 25 Aprile, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 8°C.
Domenica 26 Aprile avremo ancora bel tempo con sole splendente per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 10°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.