Sette nuovi laureati in Infermieristica all’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Auguri per un futuro ricco di soddisfazioni

Oggi, presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale, sette studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Foggia – polo formativo di Matera – hanno sostenuto con successo l’esame finale, raggiungendo un importante traguardo del loro percorso formativo.

Maria Matteo, Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica , durante la cerimonia di proclamazione ha sottolineato l’importanza della sinergia tra Università e ASM, fondamentale per formare professionisti competenti e pronti ad affrontare le sfide della sanità ospedaliera e territoriale.

A rappresentare l’Azienda Sanitaria Locale di Matera il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco che ha rivolto ai neolaureati un sentito augurio per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali al servizio della comunità. Ai nuovi infermieri vanno anche gli auguri del Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, per questo importante risultato che segna l’inizio di una carriera, certamente brillante.