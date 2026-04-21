Meteo Matera: peggioramento in agguato! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Su Molise, Puglia e Basilicata tra martedì e mercoledì si assisterà ad un aumento dell’instabilità, per l’insorgenza di correnti settentrionali più fresche che causeranno qualche rovescio o temporale specie su Molise, Puglia e Appennino lucano, oltre ad un calo delle temperature.

Migliora nei giorni a seguire, seppur con vento ancora presente giovedì, massime in risalita di qualche punto nel weekend.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 22 Aprile, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 11°C.

Giovedì 23 Aprile avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.