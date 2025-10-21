Scanzano Jonico: uffici potenziati e regolamenti a favore dei servizi sociali

Lo scorso 30 settembre è stato approvato, in Consiglio Comunale a Scanzano Jonico, il “Regolamento dei servizi e delle prestazioni sociali comunali”, proposto dall’Assessore Vincenza Natale con delega all’associazionismo e politiche sociali.

Grazie a questo regolamento, pubblicato ufficialmente sull’albo pretorio del comune proprio delle scorse ore, l’Ente offre ai cittadini servizi gratuiti come il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare e la mediazione familiare.

In più sono previsti diversi tipi di contributi economici continuativi, per sostenere le necessità primarie, per far fronte a situazioni di particolare urgenza e per emergenze abitative.

Un supporto concreto ed un sostegno reale per tutte le persone in difficoltà che possono contare anche sulla presenza ed il sostegno delle due assistenti sociali, la dott.ssa Debora Montinaro e la dott.ssa Elena Benedetto, vincitrici del concorso svoltosi mesi fa e assunte presso il comune di Scanzano Jonico.

“La loro presenza sul territorio, è una risposta concreta che rafforza e dà voce a quanto abbiamo messo in campo con l’Amministrazione – commenta l’Assessore Natale – adesso gli uffici sono potenziati affinché possano venire incontro e soddisfare le esigenze e i bisogni di tutti i nostri cittadini”.