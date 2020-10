Coronavirus Matera, nuova misura restrittiva: chiuse queste attività

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, comunica:

“A partire da oggi e fino al 24 Novembre prossimo, dalle 21:00 alle 5:00 del mattino successivo, saranno chiusi i distributori automatici H24.

Questo perché i ragazzi, specialmente con i locali chiusi, tendono a spostarsi creando assembramenti proprio nei pressi dei distributori.

Non esiterò, se non ci sarà un cambio di tendenza per quanto riguarda i contagi, ad adottare misure più restrittive che impediscano anche il semplice transito in città”.

Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa.a

