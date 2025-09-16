Basket: a Matera sfida in memoria di Mattia Stano, playmaker scomparso troppo presto

Matera si prepara a vivere un pomeriggio di sport e memoria con la seconda edizione del Memorial Mattia Stano – Con il cuore in gioco, in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 18.30 al PalaSassi.

Sul parquet scendono la Ondatel Virtus Matera e il Basket Corato, due formazioni protagoniste del prossimo campionato di Serie B Interregionale.

L’ingresso è gratuito per consentire a tutta la comunità di partecipare e condividere il ricordo di Mattia.

Playmaker materano, cresciuto nella Virtus, Mattia è stato tra i protagonisti della rinascita del basket cittadino ed ha rappresentato i valori più autentici di questo sport.

La sua battaglia contro una grave malattia lo ha portato a tornare sul parquet dopo un trapianto nel 2020.

È diventato così un simbolo di forza e tenacia oltre che un testimone della donazione di organi.

Il suo numero, il 27, è oggi più di un ricordo: resta stampato sulle divise Virtus come segno di appartenenza, passione e identità.

Il Memorial è l’occasione per onorare la sua memoria e trasmettere ai giovani la lezione che Mattia ha lasciato: affrontare ogni partita e ogni sfida della vita sempre con il cuore in gioco.