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Basilicata, terribile incidente: purtroppo una persona ha perso la vita. L’intervento dei Vigili del fuoco

15 Aprile 2026

Il 15 Aprile 2026, alle ore 12:30 circa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti sulla S.S. 658 al km 13+300, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Giunti sul posto, i VF della sede di Potenza e di Melfi hanno liberato dalle lamiere un autista, affidandolo ai  sanitari del 118 intervenuti sul posto.

La strada è ancora chiusa per permettere le operazione di soccorso tecnico urgente.

Sono presenti sul posto anche la Polizia Stradale, i Carabinieri e Anas.

Purtroppo una persona ha perso la vita.