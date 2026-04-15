Basilicata, tragico incidente su questa strada: purtroppo una persona non ce l’ha fatta

Anas informa:

“A causa di un incidente occorso in corrispondenza km 13,350 della strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto a Pietragalla (PZ).

Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra due mezzi pesanti; a seguito del sinistro una persona è deceduta ed un’altra è rimasta ferita.

Allo stato attuale la circolazione è deviata con uscita obbligatoria in direzione Melfi al km 12,400, mentre in direzione Potenza al km 14,550.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine (oltre ai soccorsi) per la gestione dell’evento ed il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.